واشنطن ترصد سبعة ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله

هذا ووضعت وزارة الخزانة الأميركية القيادي في حزب الله اللبناني سلمان رؤوف سلمان على قوائم الإرهاب، متهمةً إياه بتنسيق الهجوم الذي استهدف مركزاً يهودياً في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 1994 وراح ضحيته العشرات.







ويحمل رؤوف، المولود في مدينة سان أندرس في كولومبيا عام 1965، الجنسيتين اللبنانية والكولومبية ويعتقد أنه موجود حاليا في لبنان.

رام الله - دنيا الوطنقررت الولايات المتحدة الأمريكية، وضع مكافأة مالية مقابل الإدلاء بمعلومات عن أحد قيادات حزب الله اللبناني.وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن واشنطن رصدت سبعة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي في حزب الله سلمان رؤوف.وأوضح بومبيو، وفق (سكاي نيوز) عربية، أن واشنطن قررت وضع القيادي في الحزب على قوائم العقوبات.وأضافت الخزانة الأمريكية، أن "سلمان رؤوف سلمان أشرف منذ ذلك الحين على العمليات الإرهابية لحزب الله في الجانب الغربي من العالم".وبموجب عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، سيتم تجميد أي أصول تابعة لسلمان رؤوف سلمان لقيامه بالعمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه.