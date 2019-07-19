قيادي بحماس مهاجماُ غريبنلات: تصريحاتك وقحة

رام الله - دنيا الوطن

هاجم الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، وذلك بعد تصريحاته التي اعتبر فيها أن إسرائيل ضحية وأن الضفة الغربية أرض متنازع عليها.





وقال أبو زهري، في تغريدة له عبر (تويتر): إن تصريحات غرينبلات أن الضفة ليست محتلة وأن المستوطنات أحياء اسرائيلية وقحة وتؤكد أن إدارة ترامب اختارت موقع العداء للشعب الفلسطيني والأمة".



وعلق أبو زهري، على اللقاء العلني بين وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في العاصمة الأمريكية واشنطن.وقال أبو زهري: "الصورة الحميمية لوزيري خارجيتي البحرين والاحتلال تعكس حالة الصهينة التي وصل اليها بعض مسؤولي العرب".وأشار إلى أن "هذه اللقاءات والصور خيانة للقدس وفلسطين ولن تفلح في تزييف وعي الأمة ودفعها للتخلي عن فلسطين والتطبيع مع الاحتلال".