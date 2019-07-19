عريقات: نسعى لتوفير الرواتب عبر قروض رجال الأعمال ودول عربية وغربية

رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن الحكومة الفلسطينية تسعى لتوفير رواتب الموظفين من خلال القروض من رجال الأعمال والدول العربية والأجنبية.





ودعا عريقات، خلال ندوة سياسية في مدينة أريحا، الدول العربية إلى تنفيذ شبكة الأمان التي تم إقرارها، مطالباً حركة حماس بتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة والتعالي عن الخاص إلى العام، وإنهاء معاناة أهلنا وأبناء شعبنا.

وأشار عريقات، إلى أن الإدعاء الذي تحاول بعض الجهات المغرضة والتي تسير في فلك الإدارة الأمريكية واسرائيل والتي حاولت نشر ادعاءاتها بحق القيادة والشعب الفلسطيني، وتتهمهم بأنهم معزولين دولياً وسياسياً، وأن القيادة الفلسطينية هي قيادة فاشلة؛ إنما هو ترديد لما قاله جيسون غرينبلات الذي وصف القيادة الفلسطينية بهذا الوصف نتيجة لعدم تقبلها لأي إجراء اتخذته الإدارة الأمريكية ضد القيادة والسلطة والشعب والقدس والمقدسات والرواية والتراث الفلسطيني.





وتساءل عريقات: "كيف تكون فلسطين معزولة وقد أصبح رئيس دولتنا محمود عباس رئيساً لمجموعة 77 زائد الصين وهو تجمع اقتصادي وبشري يضم 135 دولة ويشكل ما نسبته 81% من عدد سكان العالم ، وتم انتخابه بالاجماع لهذا الموقع القيادي العالمي؟".

