عربي

السعودية تعدم ثلاثة أشخاص لتجريدهم إمرأة من ملابسها

السعودية تعدم ثلاثة أشخاص لتجريدهم إمرأة من ملابسها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية السعودية، إن حكماً بالإعدام نُفذ ضد ثلاثة أشخاص في مدينة جدة، وذلك بعد أن ثبتت عليهم تهمة "شرب المسكر"، واقتحام أحد المنازل وتجريد إمرأة من ملابسها.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن ثلاثة أشخاص بينهم باكستاني أقدموا على "شرب المسكر"، ودخلوا أحد المنازل منتحلين صفة رجال الأمن، قبل أن يجردوا امرأة من ملابسها تحت تأثير السلاح الأبيض، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف البيان، أن المتهم الباكستاني سلم أحدهم المرأة حتى يمارس عليها "الفاحشة"، كما كسر باب إحدى الغرف بغرض اغتصاب امرأة أخرى.

وأشادت الوزارة بالسلطات الأمنية التي قبضت على الجناة، فيما أكد التحقيق لاحقا أن ما ارتكبه الجناة "ضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض"، استوجب الحكم عليهم بحد الحرابة.

وختم البيان بالتأكيد على أن الحكومة تحرص على "استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

أخبار ذات صلة

واشنطن ترصد سبعة ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله

واشنطن ترصد سبعة ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله

لأول مرة.. العراق ولبنان تشاركان في مباحثات حول سوريا الشهر المقبل

لأول مرة.. العراق ولبنان تشاركان في مباحثات حول سوريا الشهر المقبل

اجتماع علني بين وزير خارجية البحرين ونظيره الإسرائيلي

اجتماع علني بين وزير خارجية البحرين ونظيره الإسرائيلي

الأرجنتين تأمر بتجميد أصول حزب الله وتُصنفه منظمة إرهابية

الأرجنتين تأمر بتجميد أصول حزب الله وتُصنفه منظمة إرهابية

إحباط هجوم مسلح شمالي سيناء

إحباط هجوم مسلح شمالي سيناء

الطيران التركي يُدمر أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في العراق

الطيران التركي يُدمر أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في العراق

البحرين تتهم قناة الجزيرة بـ &#34;الكذب&#34;

البحرين تتهم قناة الجزيرة بـ "الكذب"

النواب اللبناني يُلغي قرار وزير العمل بحق العمال الفلسطينيين

النواب اللبناني يُلغي قرار وزير العمل بحق العمال الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

40 إصابة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم

40 إصابة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم

تيسير خالد: جيسون غرينبلات يتعمد الجهل والغباء والكذب على المكشوف

تيسير خالد: جيسون غرينبلات يتعمد الجهل والغباء والكذب على المكشوف

الخارجية: شعبنا يصنع مستقبله بيده وغرينبلات وخطته إلى زوال

الخارجية: شعبنا يصنع مستقبله بيده وغرينبلات وخطته إلى زوال

مستوطنون يدنسون مقامات إسلامية في كفل حارس بسلفيت

مستوطنون يدنسون مقامات إسلامية في كفل حارس بسلفيت

يحاول السيطرة على السلطة القضائية..أبو مرزوق يعلّق على قراري الرئيس حول القضاء

يحاول السيطرة على السلطة القضائية..أبو مرزوق يعلّق على قراري الرئيس حول القضاء

عريقات معلقاً على تصريحات غرينبلات: ملخص لـ (صفقة القرن)

عريقات معلقاً على تصريحات غرينبلات: ملخص لـ (صفقة القرن)

استعدادات لإحياء جمعة &#34;حرق العلم&#34; وحماس: شعبنا قادر على إلزام الاحتلال باستحقاقات المسيرات

استعدادات لإحياء جمعة "حرق العلم" وحماس: شعبنا قادر على إلزام الاحتلال باستحقاقات المسيرات

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

منوعات

أصالة ترضخ لطلب ابنتها شام وتظهر لأول مرة بصورة من دون فلتر

أصالة ترضخ لطلب ابنتها شام وتظهر لأول مرة بصورة من دون فلتر

الراقصة دينا تثير الجدل حول ما اكتشفته عن والدتها بعد 15 عام

الراقصة دينا تثير الجدل حول ما اكتشفته عن والدتها بعد 15 عام

صورة لانتصار على شاطئ الغردقة تثير الجدل

صورة لانتصار على شاطئ الغردقة تثير الجدل

أحدث ظهور لحسن الشافعي مع زوجته يثير الإعجاب

أحدث ظهور لحسن الشافعي مع زوجته يثير الإعجاب

أفيخاي أدرعي لطلبة الثانوية العامة: اقرأوا سيرة الفنان أحمد حلمي

أفيخاي أدرعي لطلبة الثانوية العامة: اقرأوا سيرة الفنان أحمد حلمي

رانيا يوسف بإطلالات جريئة مع بناتها خلال إجازة الصيف

رانيا يوسف بإطلالات جريئة مع بناتها خلال إجازة الصيف

&#34;يهدد حياتها وأزالت أنفها&#34;.. حكاية ريهام سعيد و&#34;مثلث الموت&#34;

"يهدد حياتها وأزالت أنفها".. حكاية ريهام سعيد و"مثلث الموت"

اتهمته بالعنف الزوجي.. أنجيلا بشارة تبدأ رحلة المحاكم مع وائل كفوري

اتهمته بالعنف الزوجي.. أنجيلا بشارة تبدأ رحلة المحاكم مع وائل كفوري

ظهور طفلي محمد عبده للمرة الأولى.. نُسخ مُصغرة عنه

ظهور طفلي محمد عبده للمرة الأولى.. نُسخ مُصغرة عنه

شاهد: جانيت جاكسون تحيي حفلًا فنيًا في جدة السعودية

شاهد: جانيت جاكسون تحيي حفلًا فنيًا في جدة السعودية

عربي

اجتماع علني بين وزير خارجية البحرين ونظيره الإسرائيلي

اجتماع علني بين وزير خارجية البحرين ونظيره الإسرائيلي

الأرجنتين تأمر بتجميد أصول حزب الله وتُصنفه منظمة إرهابية

الأرجنتين تأمر بتجميد أصول حزب الله وتُصنفه منظمة إرهابية

إحباط هجوم مسلح شمالي سيناء

إحباط هجوم مسلح شمالي سيناء

الطيران التركي يُدمر أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في العراق

الطيران التركي يُدمر أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في العراق