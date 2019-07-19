السعودية تعدم ثلاثة أشخاص لتجريدهم إمرأة من ملابسها

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الداخلية السعودية، إن حكماً بالإعدام نُفذ ضد ثلاثة أشخاص في مدينة جدة، وذلك بعد أن ثبتت عليهم تهمة "شرب المسكر"، واقتحام أحد المنازل وتجريد إمرأة من ملابسها.







وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن ثلاثة أشخاص بينهم باكستاني أقدموا على "شرب المسكر"، ودخلوا أحد المنازل منتحلين صفة رجال الأمن، قبل أن يجردوا امرأة من ملابسها تحت تأثير السلاح الأبيض، وفق وكالة الأنباء السعودية.



وأضاف البيان، أن المتهم الباكستاني سلم أحدهم المرأة حتى يمارس عليها "الفاحشة"، كما كسر باب إحدى الغرف بغرض اغتصاب امرأة أخرى.وأشادت الوزارة بالسلطات الأمنية التي قبضت على الجناة، فيما أكد التحقيق لاحقا أن ما ارتكبه الجناة "ضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض"، استوجب الحكم عليهم بحد الحرابة.وختم البيان بالتأكيد على أن الحكومة تحرص على "استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".