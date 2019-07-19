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شؤون فلسطينية

40 إصابة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم

40 إصابة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم
مواجهات في كفر قدوم - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 40 فلسطينيا بجراح وبحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان في بلدة كفر قدوم، شرقي قلقيلية.

وقال منسق لجان المقاومة الشعبية مراد اشتيوي، في بلدة كفر قدوم غربي نابلس: إن الجيش الإسرائيلي هاجم المسيرة الأسبوعية وفرقها مستخدما الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وبيّن أن 22 مصابا أصيبوا بالرصاص المعدني، و18 بحالات اختناق، وتم التعامل مع المصابين ميدانيا.

وشارك في المسيرة التي ينظمها أهالي كفر قدوم كل أسبوع عدد من الشخصيات الوطنية، إسنادا للأهالي الذين يتصدون لمحاولات الاحتلال السيطرة على أراضي القرية لصالح الاستيطان.

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