حسين الشيخ لـ"غرينبلات": تصريحاتك تزوير للتاريخ وتوزيع صكوك غفران لإجرام الاحتلال



وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): إن "تصريحات غرينبلات أن إسرائيل ضحية والاستيطان عبارة عن أحياء إسرائيلية، تزوير للتاريخ وشطب للشرعيات الدولية وتوزيع صكوك غفران لإجرام الاحتلال".



وأضاف: أن هذا دليل قاطع على انحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال الاسرائيلي، مشيراً إلى أنه "لا وألف لا لـ(صفقة العار) ولا للحوار مع من يشرعن الاحتلال وجرائمه".



واعتبر غرينبلات في تصريحاته، أن إسرائيل "ضحية في نزاعها مع الفلسطينيين، إذ لم ترتكب أي أخطاء تجاههم خلال عقود النزاع".



وقال غرينبلات في حديث لشبكة (PBS) الإخبارية الأمريكية: "أعتقد أن إسرائيل ضحية وليست طرفاً يتحمل المسؤولية، ومنذ تأسيسها تعرضت لهجمات متكررة ولا تزال تتعرض لهجمات إرهابية".



وتابع: أنه لا يتذكر حتى حالة واحدة أخطأت فيها إسرائيل أو تجاوزت سلطتها، وحتى إذا كانت هناك أخطاء فإن تل أبيب تفعل كل ما بوسعها لإصلاحها، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأعرب مبعوث ترامب عن معارضته لاستخدام مصطلح "المستوطنات" في تسمية التجمعات السكنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقال إنه يفضل مصطلح "البلدات والضواحي"، وأن الضفة ليست أراضاً محتلة بل "أراض متنازع عليها".



رام الله - دنيا الوطنعلّق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ اليوم الجمعة، على تصريحات المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.