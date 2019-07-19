شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" لـ"غرينبلات": ادعاءاتك لن تغير بالواقع ولن تمسح عن إسرائيل أنها دولة عدوان

"الديمقراطية" لـ"غرينبلات": ادعاءاتك لن تغير بالواقع ولن تمسح عن إسرائيل أنها دولة عدوان
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جيسون غرينبلات مبعوث الإدارة الأميركية إلى المنطقة، وأحد عرابي (صفقة ترامب - نتنياهو) إلى التوقف عن تشويه الحقائق في توصيفه للوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة، ودفاعه المستميت عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومجازره ضد شعبنا.

وقالت الجبهة: إن الحقيقة، كما تقرها الشرعية الدولية، أن إسرائيل دولة احتلال، تقوم سياساتها على التمييز العنصري، ضد الأقلية الفلسطينية، العربية داخل الكيان، وضد شرائح واسعة من اليهود أنفسهم، كما أنها دولة استعمار استيطاني إحلالي، تعمد إلى تهجير السكان الأصليين من أراضيهم، منذ أن أعلنت عن قيامها تحت رعاية الإستعمار البريطاني والامبريالية الأميركية.

وقالت الجبهة: ان غرينبلات بادعاءاته المكشوفة، ومحاولته بناء "حقائق" وفقاً لمعايير صفقة (ترامب – نتنياهو)، إنما يتصادم بشكل واضح، ووقح، مع الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، بما فيها التي أقرت بأن الضفة الفلسطينية، وفي القلب منها القدس، وقطاع غزة، هي أراضي فلسطينية محتلة بالحرب الإسرائيلية العدوانية في حزيران 67، وكذلك الجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا في الجنوب اللبناني، ودعت إسرائيل للانسحاب منها، واعترفت لشعبنا الفلسطيني بدولته على حدود 4 حزيران، وبحق أبنائه اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، تطبيقاً للقرار 194.

وأضافت الجبهة: أن محاولات غرينبلات لتزييف الحقائق والوقائع الدامغة، لن تفلح في بناء واقع جديد، بل من شأن ذلك أن يزيد من عزلة الإدارة الأميركية ودولة الاحتلال، أمام الرأي العام وفي المجتمع الدولي.

وختمت الجبهة بأن إدعاء غرينبلات عن لقاءات سرية مع شخصيات فلسطينية في إطار ترويجه لصفقة (ترامب – نتنياهو) ليس سوى متاجرة مفضوحة، وأكدت الجبهة إن التحالف الإسرائيلي – الأميركي لن يجد شخصية فلسطينية واحدة على استعداد للسير بمشروع تصفية القضية الوطنية، لأن ذلك من شأنه أن يمحو تاريخ ويدمر حاضر، ويلغي مستقبل من يقدم على ذلك من أبناء شعبنا المناضل

أخبار ذات صلة

حسين الشيخ لـ&#34;غرينبلات&#34;: تصريحاتك تزوير للتاريخ وتوزيع صكوك غفران لإجرام الاحتلال

حسين الشيخ لـ"غرينبلات": تصريحاتك تزوير للتاريخ وتوزيع صكوك غفران لإجرام الاحتلال

تيسير خالد: جيسون غرينبلات يتعمد الجهل والغباء والكذب على المكشوف

تيسير خالد: جيسون غرينبلات يتعمد الجهل والغباء والكذب على المكشوف

الخارجية: شعبنا يصنع مستقبله بيده وغرينبلات وخطته إلى زوال

الخارجية: شعبنا يصنع مستقبله بيده وغرينبلات وخطته إلى زوال

خلافًا لتصريحات الجيش.. &#34;بتسيلم&#34; تؤكد: الطفل اشتيوي أصابه عيار ناري وهو يلعب

خلافًا لتصريحات الجيش.. "بتسيلم" تؤكد: الطفل اشتيوي أصابه عيار ناري وهو يلعب

هنية يرسل مبعوثاً إلى لبنان من أجل متابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

هنية يرسل مبعوثاً إلى لبنان من أجل متابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

مستوطنون يدنسون مقامات إسلامية في كفل حارس بسلفيت

مستوطنون يدنسون مقامات إسلامية في كفل حارس بسلفيت

يحاول السيطرة على السلطة القضائية..أبو مرزوق يعلّق على قراري الرئيس حول القضاء

يحاول السيطرة على السلطة القضائية..أبو مرزوق يعلّق على قراري الرئيس حول القضاء

عريقات معلقاً على تصريحات غرينبلات: ملخص لـ (صفقة القرن)

عريقات معلقاً على تصريحات غرينبلات: ملخص لـ (صفقة القرن)

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: جيسون غرينبلات يتعمد الجهل والغباء والكذب على المكشوف

تيسير خالد: جيسون غرينبلات يتعمد الجهل والغباء والكذب على المكشوف

مستوطنون يدنسون مقامات إسلامية في كفل حارس بسلفيت

مستوطنون يدنسون مقامات إسلامية في كفل حارس بسلفيت

الطقس: أجواء صيفية عادية ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صيفية عادية ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة

نقابة المحامين تعلّق على قرار الرئيس عباس تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي

نقابة المحامين تعلّق على قرار الرئيس عباس تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي

شعث: المغتربون جزء منا يساهمون بالنضال الموحد بقيادة منظمة التحرير

شعث: المغتربون جزء منا يساهمون بالنضال الموحد بقيادة منظمة التحرير

مصرع مواطن بانقلاب جرار زراعي شمال رام الله

مصرع مواطن بانقلاب جرار زراعي شمال رام الله

أبو مويس: نعمل على اعتماد برامج ثنائية وتكاملية بالجامعات لتحقيق التنمية

أبو مويس: نعمل على اعتماد برامج ثنائية وتكاملية بالجامعات لتحقيق التنمية

&#34;الثقافة&#34; و&#34;دار الكلمة&#34; توقعان اتفاقية لدعم تنفيذ مشروع ستة عروض سينمائية

"الثقافة" و"دار الكلمة" توقعان اتفاقية لدعم تنفيذ مشروع ستة عروض سينمائية

منوعات

أصالة ترضخ لطلب ابنتها شام وتظهر لأول مرة بصورة من دون فلتر

أصالة ترضخ لطلب ابنتها شام وتظهر لأول مرة بصورة من دون فلتر

الراقصة دينا تثير الجدل حول ما اكتشفته عن والدتها بعد 15 عام

الراقصة دينا تثير الجدل حول ما اكتشفته عن والدتها بعد 15 عام

صورة لانتصار على شاطئ الغردقة تثير الجدل

صورة لانتصار على شاطئ الغردقة تثير الجدل

أحدث ظهور لحسن الشافعي مع زوجته يثير الإعجاب

أحدث ظهور لحسن الشافعي مع زوجته يثير الإعجاب

أفيخاي أدرعي لطلبة الثانوية العامة: اقرأوا سيرة الفنان أحمد حلمي

أفيخاي أدرعي لطلبة الثانوية العامة: اقرأوا سيرة الفنان أحمد حلمي

رانيا يوسف بإطلالات جريئة مع بناتها خلال إجازة الصيف

رانيا يوسف بإطلالات جريئة مع بناتها خلال إجازة الصيف

&#34;يهدد حياتها وأزالت أنفها&#34;.. حكاية ريهام سعيد و&#34;مثلث الموت&#34;

"يهدد حياتها وأزالت أنفها".. حكاية ريهام سعيد و"مثلث الموت"

اتهمته بالعنف الزوجي.. أنجيلا بشارة تبدأ رحلة المحاكم مع وائل كفوري

اتهمته بالعنف الزوجي.. أنجيلا بشارة تبدأ رحلة المحاكم مع وائل كفوري

ظهور طفلي محمد عبده للمرة الأولى.. نُسخ مُصغرة عنه

ظهور طفلي محمد عبده للمرة الأولى.. نُسخ مُصغرة عنه

شاهد: جانيت جاكسون تحيي حفلًا فنيًا في جدة السعودية

شاهد: جانيت جاكسون تحيي حفلًا فنيًا في جدة السعودية

عربي

اجتماع علني بين وزير خارجية البحرين ونظيره الإسرائيلي

اجتماع علني بين وزير خارجية البحرين ونظيره الإسرائيلي

الأرجنتين تأمر بتجميد أصول حزب الله وتُصنفه منظمة إرهابية

الأرجنتين تأمر بتجميد أصول حزب الله وتُصنفه منظمة إرهابية

إحباط هجوم مسلح شمالي سيناء

إحباط هجوم مسلح شمالي سيناء

الطيران التركي يُدمر أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في العراق

الطيران التركي يُدمر أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في العراق