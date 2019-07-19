دولي

مقتل ستة أشخاص وإصابة 27 بانفجار قرب جامعة كابول

مقتل ستة أشخاص وإصابة 27 بانفجار قرب جامعة كابول
أفانستان - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قُتل ستة أشخاص، وأصيب 27 على الأقل، في انفجار وقع يوم الجمعة قرب مدخل جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، بينما كان الطلبة ينتظرون لدخول أحد الامتحانات.

وقال واحد مايار المتحدث باسم وزارة الصحة: إن هناك طلبة بين المصابين السبعة والعشرين الذين نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار. 

وذكر طالب في الحرم الجامعي: إن الهجوم وقع بينما كان عدد من الطلاب يتأهب لدخول امتحان، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وقال شاهد ومسؤول بوزارة الداخلية: إن النيران اشتعلت في سيارة بعد الانفجار الناجم عن قنبلة لاصقة. والقنابل اللاصقة تهديد شائع في كابول إذ يلصق المتشددون عادة متفجرات تحت مركبات.

وذكر فرامرز فردوس المتحدث باسم شرطة كابول أن فريقا من الشرطة نزع فتيل قنبلة ثانية وضعت بالقرب من موقع الانفجار.

يأتي ذلك بعد ساعات من تفجير مقاتلي طالبان سيارتين ملغومتين خارج مقر الشرطة في مدينة قندهار بجنوب البلاد مما أسفر عن مقتل 12 على الأقل وإصابة أكثر من 80.

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