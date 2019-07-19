هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب اليونان

زلزال - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

ضربت اليونان اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر.



ونقلت وكالة (رويترز) عن شهود عيان قولهم: إن سكان العاصمة شعر بالهزة الأرضية، حيث هرعوا من الأبينة السكنية وسط حالة من الذعر.



وقال المركز الأوروبي لرصد الزلازل: إن مركز الهزة الأرضية كان على بعد 22 كلم شمال مدينة أثينا، ولا معلومات حتى الساعة عن أي أضرار أو إصابات.



ونقل المركز عن أحد شهود العيان قوله إن "الهزة الأرضية كانت قوية لكنها لحسن الحظ لم تكن طويلة الأمد"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وقالت صحيفة (إندبندنت) إن الهزة القوية التي استمرت قرابة عشر ثوان، دفعت بالناس للخروج والتجمع في الشوارع في حالة من الهلع.



من الجدير ذكره، أن زلزالا ضرب أثينا في العام 1999 بقوة ست درجات على مقياس ريختر، وأدى إلى مقتل 143 شخصا، وانهيار أكثر من 100 مبنى.