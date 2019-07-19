دولي

شاهد: بواسطة طائرات (هليوكوبتر): الشرطة الإسرائيلية تبحث عن شاب تسبب بمقتل سيدة

شاهد: بواسطة طائرات (هليوكوبتر): الشرطة الإسرائيلية تبحث عن شاب تسبب بمقتل سيدة
الشرطة الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل الشرطة الإسرائيلية، عمليات بحث ومطاردة بطائرات (هليكوبتر)، بالقرب من مفترق (موفيل)، غرب مدينة الناصرة شمال إسرائيل.

ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن عمليات البحث تأتي بعد فرار سائق تسبب بحادث سير عند (وادي يزرعيل).

وأضافت: أن الحادث أدى لانقلاب سيارة، ومقتل شابة تبلغ من العمر حوالي (25 عاماً).

 


 


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