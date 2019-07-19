شاهد: بواسطة طائرات (هليوكوبتر): الشرطة الإسرائيلية تبحث عن شاب تسبب بمقتل سيدة



ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، فإن عمليات البحث تأتي بعد فرار سائق تسبب بحادث سير عند (وادي يزرعيل).

















وأضافت: أن الحادث أدى لانقلاب سيارة، ومقتل شابة تبلغ من العمر حوالي (25 عاماً).

رام الله - دنيا الوطنتواصل الشرطة الإسرائيلية، عمليات بحث ومطاردة بطائرات (هليكوبتر)، بالقرب من مفترق (موفيل)، غرب مدينة الناصرة شمال إسرائيل.