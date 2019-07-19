مستوطنون يدنسون مقامات إسلامية في كفل حارس بسلفيت

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون مساء أمس وفجر اليوم الجمعة، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وذلك بهدف تأدية طقوس دينية.



وقالت مصادر محلية من البلدة: إن المستوطنين دنسوا مقامات إسلامية وسط البلدة مع ساعات مساء أمس وفجر اليوم وغادروا قبل الفجر.



وأفادت المصادر: أن المستوطنين انسحبوا مباشرة باتجاه مستوطنة "أريئل" وبقية المستوطنات بعد انتهاء توافدهم، وتأديتهم طقوس دينية داخل المقامات الإسلامية.



ويتعمد المستوطنون اقتحام مقامات كفل حارس وتدنيس ثلاث مقامات فيها بحماية الجيش، حيث تتم الاقتحامات لمناطق إسلامية تاريخية، بهدف السيطرة عليها وفرض أمر واقع بجعها منطقة خاصة بالمستوطنين