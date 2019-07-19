شؤون فلسطينية

يحاول السيطرة على السلطة القضائية..أبو مرزوق يعلّق على قراري الرئيس حول القضاء

يحاول السيطرة على السلطة القضائية..أبو مرزوق يعلّق على قراري الرئيس حول القضاء
الرئيس عباس والقاضي أبو شرار
رام الله - دنيا الوطن
علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق على قرار الرئيس محمو عباس حول سن التقاعد للقضاة ومجلس القضاء الأعلي، مشيراً إلى أنه "يحاول إحكام السيطرة على إدارة السلطة القضائية"، وفق تعبيره.

وقال أبو مرزوق في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "شكّل الأخ أبومازن على مقاسه منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، ومركزية فتح، والسلطة التنفيذية (الحكومة) وحل السلطة التشريعية".

وأضاف: "وأخيرا السلطة القضائية، بمحاولته إحكام السيطرة على ادارتها بإصدار قرارين خفّض بأحدهما سن التقاعد للقضاة الى الستين، وحل مجلس القضاء الأعلى، وأنشأ مجلساً انتقالياً لمدة عام".

وكان الرئيس عباس أصدر قرارين، عدّل في أحدهما قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد السادة القضاة إلى الستين، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى الحالي، وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقالياً لمدة عام.

ويتولى المجلس خلاله مهام مجلس القضاء الأعلى قانوناً، وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء، واستعادة ثقة المواطن به، وتعزيز فرص الوصول للعدالة وتقصير أمد التقاضي، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون.

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