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لأول مرة.. العراق ولبنان تشاركان في مباحثات حول سوريا الشهر المقبل

لأول مرة.. العراق ولبنان تشاركان في مباحثات حول سوريا الشهر المقبل
محادثات استانة حول سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت خارجية كازاخستان اليوم الجمعة، أن الجولة الـ13 لمحادثات (أستانا) حول سوريا ستعقد في العاصمة الكازاخية، نور سلطان في 1 و2 آب/أغسطس المقبل، بمشاركة وفدين من لبنان والعراق لأول مرة.

وقالت الخارجية في بيان لها: "تستضيف مدينة نور سلطان الجولة الدورية الثالثة عشرة للملتقى الدولي رفيع المستوى حول سوريا بصيغة أستانا. ومن المخطط مشاركة الدول الضامنة وهي إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة".

وتابع: "وسيساعد في تسيير المحادثات بصفة مراقبين ممثلون رفيعون عن الأمم المتحدة والأردن، إضافة إلى لبنان والعراق، اللذين يشاركان في عملية أستانا لأول مرة".

وأوضح البيان أن الجولة المقبلة ستركز على بحث مستجدات الوضع في سوريا، خاصة في إدلب وشمال شرقي البلاد، والإجراءات اللاحقة لتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة وتحريك العملية السياسية، بما فيها قضايا تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

ومن المتوقع أن يشهد الأول من آب/ أغسطس سلسلة مشاورات تمهيدية ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك بمشاركة الحكومة والمعارضة السوريتين، أما يوم الثاني من نفس الشهر أغسطس فستعقد الجلسة العامة.

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