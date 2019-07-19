شؤون فلسطينية

عريقات معلقاً على تصريحات غرينبلات: ملخص لـ (صفقة القرن)

عريقات معلقاً على تصريحات غرينبلات: ملخص لـ (صفقة القرن)
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
ردّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على تصريحات المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.

وكان غرينبلات قال في تصريحات لإحدى الشبكات الإعلامية الأمريكية: إنه لا يوجد شيء اسمه مستوطنات، بل هي ضواحي أو بلدات، مشيراً إلى أن الضفة الغربية غير محتلة بل هي أراضٍ متنازع عليها.

ويقول عريقات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "غرينبلات: لا يوجد احتلال ولا يوجد استيطان، ولا يوجد حقوق للشعب الفلسطيني، إسرائيل الضحية، ولا ترتكب أخطاء، القدس عاصمة لإسرائيل، لأن ذلك قانون من الكونجرس، لا مساعدات للفلسطينيين ووكالة الغوث بسبب الفساد، لاحدود ولا 1967 السلام =الابرثايد".

وشدّد عريقات على أن "هذا ملخص لـ (صفقة القرن)، السلام على أساس الأبرثايد (دولة بنظامين)، هل هناك عربي، أفريقي، أوروبي، آسيوي، لاتيني، روسي، صيني، وهل هناك عضو فى الكونجرس الأمريكي يؤيد حل الدولة الواحدة (الابرثايد)"؟

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