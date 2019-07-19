شؤون فلسطينية

استعدادات لإحياء جمعة "حرق العلم" وحماس: شعبنا قادر على إلزام الاحتلال باستحقاقات المسيرات

استعدادات لإحياء جمعة "حرق العلم" وحماس: شعبنا قادر على إلزام الاحتلال باستحقاقات المسيرات
مسيرات العودة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
يستعد المواطنون في قطاع غزة اليوم الجمعة، للتوجه إلى الحدود الشرقية، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، لإحياء جمعة "حرق العلم الصهيوني".

وأكدت حركة حماس، أن مسيرات الجمعة الـ67، تؤكد على أن مسيرات العودة وكسر الحصار ماضية بمختلف أدواتها السلمية، مشددة على أن "شعبنا أكثر التفافاً حولها وقادر على إلزام الاحتلال باستحقاقاتها ومتطلباتها والاستمرار فيها حتى تحقيق كامل أهدافها".

وقالت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع: إن "الجماهير الفلسطينية التي ستخرج في الجمعة الـ67 لمسيرات العودة وكسر الحصار تؤكد من جديد، رفضها استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وبقائه على أرضنا الفلسطينية وأنها ستواصل مسيرة النضال حتى دحره"، كما نقلت صحيفة (فلسطين) اليوم الجمعة.

وأضاف أن "جمعة حرق العلم تأتي للرد على رفعه في بعض العواصم العربية والإسلامية ورفض شعبنا لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال وأن محاولات إضفاء شرعية عليه لن تمر وسيبقى عدو شعبنا وأمتنا الرئيس".

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