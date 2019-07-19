نتنياهو يُحطم الرقم القياسي لـ "بن غوريون" غداً

ترجمة: مؤمن مقداد





وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن غداً سيحطم نتنياهو الرقم القياسي الإسرائيلي من حيث طول فترة الحكم كرئيس للوزراء في إسرائيل.





وأضافت: حكم بن غوريون أول فترة حكم، استمرت 2084 يوماً، من 14 آيار/مايو 1948 إلى 26 كانون الثاني/يناير 1954، وفي الولاية الثانية 2793 يوماً من الثالث تشرين الثاني/ نوفمبر 1955 إلى 26 كانون الثاني/يناير 1963، وبهذا وصلت فترة حكم بن غوريون الإجمالية إلى 4877 يوماً في الحكم.





وتابعت القناة الإسرائيلية: "رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو شغل أول فترة حكم استمرت 1114 يوماً من 18 حزيران/يونيو 1996 إلى السادس من تموز/ يوليو 1999".





وأدرفت: "وفي الولاية الثانية (الحالية) شغل هذا المنصب مدة 3763 يوماً متواصلاً، أي من 31 آذار/مارس 2009 إلى هذا اليوم، وهذا بحد ذاته يعتبر رقماً قياسياً كأطول فترة متواصلة لرئيس وزراء إسرائيلي في الحكم".





وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إنه بذلك يصل إجمالي عدد أيام نتنياهو في الحكم إلى 4877 يوماً، وبذلك يساوي نتنياهو اليوم الرقم القياسي الذي حققه بن غوريون، وغداً السبت يحطم هذا الرقم القياسي.

يتساوى اليوم الجمعة عدد أيام حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع عدد أيام حكم "بن غوريون" أول رئيس حكومة إسرائيلية.