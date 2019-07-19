نتنياهو يُحطم الرقم القياسي لـ "بن غوريون" غداً
رام الله - دنيا الوطن
يتساوى اليوم الجمعة عدد أيام حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع عدد أيام حكم "بن غوريون" أول رئيس حكومة إسرائيلية.
ترجمة: مؤمن مقداد
يتساوى اليوم الجمعة عدد أيام حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع عدد أيام حكم "بن غوريون" أول رئيس حكومة إسرائيلية.
وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن غداً سيحطم نتنياهو الرقم القياسي الإسرائيلي من حيث طول فترة الحكم كرئيس للوزراء في إسرائيل.
وأضافت: حكم بن غوريون أول فترة حكم، استمرت 2084 يوماً، من 14 آيار/مايو 1948 إلى 26 كانون الثاني/يناير 1954، وفي الولاية الثانية 2793 يوماً من الثالث تشرين الثاني/ نوفمبر 1955 إلى 26 كانون الثاني/يناير 1963، وبهذا وصلت فترة حكم بن غوريون الإجمالية إلى 4877 يوماً في الحكم.
وتابعت القناة الإسرائيلية: "رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو شغل أول فترة حكم استمرت 1114 يوماً من 18 حزيران/يونيو 1996 إلى السادس من تموز/ يوليو 1999".
وأدرفت: "وفي الولاية الثانية (الحالية) شغل هذا المنصب مدة 3763 يوماً متواصلاً، أي من 31 آذار/مارس 2009 إلى هذا اليوم، وهذا بحد ذاته يعتبر رقماً قياسياً كأطول فترة متواصلة لرئيس وزراء إسرائيلي في الحكم".
وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إنه بذلك يصل إجمالي عدد أيام نتنياهو في الحكم إلى 4877 يوماً، وبذلك يساوي نتنياهو اليوم الرقم القياسي الذي حققه بن غوريون، وغداً السبت يحطم هذا الرقم القياسي.
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