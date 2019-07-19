الطقس: أجواء صيفية عادية ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-19 28-19 29-19 بيت لحم 28-19 28-19 29-19 رام الله والبيرة 27-18 27-18 28-18 طولكرم 30-23 30-23 31-23 نابلس 30-20 30-20 31-20 قلقيلية 30-23 30-23 31-23 جنين 32-22 32-22 33-22 سلفيت 28-19 28-19 29-19 طوباس 32-22 32-22 33-22 روابي 29-20 29-20 30-20 الخليل 27-18 27-18 28-18 غزه 29-24 29-24 30-24 أريحا 37-25 37-25 38-25 خانيونس 29-24 29-24 30-24 الأغوار الشمالية 35-23 35-23 36-23 رفح 30-23 30-23 31-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو حارأ نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي