دولي

أول تعليق رسمي من إيران على إعلان ترامب إسقاط طائرة مسيّرة بـ(هرمز)

أول تعليق رسمي من إيران على إعلان ترامب إسقاط طائرة مسيّرة بـ(هرمز)
طائرة إيرانية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إنه ليس لدينا أي علم بإسقاط طائرة مسيرة إيرانية في مضيق (هرمز).

جاء هذا التصريح بعد وقت قليل من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن المدمرة الأمريكية (بوكسر) أسقطت طائرة مسيرة إيرانية في مضيق (هرمز) يوم الخميس، بعد أن اقتربت منها لمسافة 1000 ياردة بما شكل تهديداً للسفينة.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي: إنه "وفق تقديراتنا فإن واشنطن أسقطت طائرة مسيرة تابعة لها عن طريق الخطأ".

وأضاف في تغريدة له عبر (تويتر): أن طهران لم تفقد أي طائرة مسيرة لا في خليج هرمز ولا أي مكان آخر، كما نقلت قناة (الميادين).

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