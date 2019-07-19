حزب العمل في إسرائيل يتحالف مع أورلي ليفي ويخرج ميرتس من حساباته



وانضمت النائبة السابقة اورلي ليفي إلى حزب (العمل) بعد انشقاقها عن حزب (يسرائيل بيتينو)، برئاسة ليبرمان، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





إلى ذلك اتهم أقطاب حزب (ميرتس) رئيس حزب (العمل) بتقويض الإمكانية لخلق تحالف حقيقي في كتلة اليسار، قائلين إنه يفضل تخصيص مكان لليفي ويرفض تحالفا أكبر مع ميرتس.



رام الله - دنيا الوطنأبلغ رئيس حزب (العمل) في إسرائيل، عامير بيرتس نظيره عن حزب (ميرتس)، نيتسان هوروفيتس بقراره عدم الاتحاد معه معللا ذلك برغبته في انتزاع أصوات من اليمين.