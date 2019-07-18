مصرع مواطن بانقلاب جرار زراعي شمال رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن (55 عاما) من سكان المغير مصرعه واصيب شخصين، اثر حادث انقلاب جرار زراعي وقع في ترمسعيا شمال رام الله، وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادث.



وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن بلاغ ورد الى غرفة عمليات مديرية شرطة محافظة رام الله والبيرة حول وقوع حادث انقلاب جرار زراعي في بلدة المغير.



وقال ارزيقات: "وعليه تم تحريك خبراء الحوادث والاسعاف للمكان وتبين من خلال التحريات بان المتوفي عادل ابو عليا كان يقود جرار زراعي ويجر خلفه عربه (طرله) واثناء تواجده في طريق منحدر وعلى منعطف يميني فقد السيطرة على الجرار مما ادى الى انقلابه ومصرع سائقه على الفور فيما اصيب شخصين كانا برفقته بجروح متوسطة".



وأضاف أن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات وظروف الحادث ومعرفة الاسباب التي ادت اليه.