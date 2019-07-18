دولي

أول تعليق أمريكي حول لقاء وزير خارجية البحرين ونظيره الإسرائيلي

أول تعليق أمريكي حول لقاء وزير خارجية البحرين ونظيره الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أشاد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، باللقاء العلني الذي جمع وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ونظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

وأرفق غرينبلات، في تغريدة على موقع (تويتر) صورة تجمع المسؤولين البحريني والإسرائيلي، وكتب: "تقدم رائع في واشنطن هذا الأسبوع لصالح إسرائيل والبحرين والمنطقة، إسرائيل كاتس وخالد بن أحمد تبادلا الحديث الودي في الاجتماع الوزاري لتعزيز الحرية الدينية في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية".

وأضاف، ناقلا كلام أدلى به لوزير الخارجية البحريني، "عندما نقول إن إسرائيل جزء من الشرق الأوسط ، فهذا ليس بالأمر الجديد نحن بحاجة إلى مواصلة جهودنا للوصول إلى الشعب الاسرائيلي.. إنهم يريدون أيضا أن يروا راحة البال على حياتهم وأجيال المستقبل".

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