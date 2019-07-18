ترمب: مدمرة أمريكية أسقطت طائرة إيرانية مُسيّرة في مضيق هرمز

مدمرة أمريكية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب: إن مدمرة أمريكية أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق (هرمز).



ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن ترامب: إن المدمرة الأمريكية (بوكسر) أسقطت طائرة مسيرة إيرانية في مضيق (هرمز) يوم الخميس، بعد أن اقتربت منها لمسافة 1000 ياردة بما شكل تهديداً للسفينة.



ودعا ترامب الدول الأخرى لإدانة إيران وحماية سفنها.