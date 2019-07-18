أبو مويس: نعمل على اعتماد برامج ثنائية وتكاملية بالجامعات لتحقيق التنمية

رام الله - دنيا الوطنقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمود أبو مويس: إن وزارته تدعم البرامج الثنائية والتكاملية غير النمطية في الجامعات، من أجل تحقيق التنمية في فلسطين.جاء ذلك، خلال كلمته اليوم في حفل تخريج الفوج السادس عشر للجامعة العربية الأمريكية في جنين، بحضور عددٍ من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.وأضاف أبو مويس، "أنه يدعم فكرة الأبحاث التطبيقية ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي، التي توظف التكنولوجيا في سبيل خدمة الريادة لتحقيق التنمية المستدامة"، موضحاً أن العالم اليوم يشهد منافسة تقنية وتكنولوجية عالية المستوى.وشدد على أن الحكومة أعلنت خارطة طريقها لمستقبل التعليم العالي في فلسطين، وعنوانها "الانتقال من التعليم إلى التعلّم، ومن الاحتياج إلى الانتاج".ونقل أبو مويس مباركة الرئيس ورئيس الوزراء، وتحياتهم للخريجين وذويهم، وقال "إن تخريج هذه الدفعة من الطلبة، يأتي على طريق بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها".واختتم أبو مويس كلمته بتحية الأسرى في سجون الاحتلال، والتأكيد على الوقوف خلف الرئيس والقيادة في مواجهة مشاريع التصفية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.