"الثقافة" و"دار الكلمة" توقعان اتفاقية لدعم تنفيذ مشروع ستة عروض سينمائية

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رام الله - دنيا الوطن

وقع وزير الثقافة، عاطف أبو سيف مع رئيس كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة متري الراهب، اتفاقية لدعم تنفيذ مشروع ستة عروض سينمائية لمخرجين شباب.



وتهدف الاتفاقية التي وقعت في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الخميس، إلى تشجيع المواهب الشابة ودعم المبادرات الشبابية، وإطلاع المجتمع الفلسطيني على إبداعات الجيل الشاب.



وتتمحور الاتفاقية حول دعم عروض سينمائية لمجموعة من الأفلام القصيرة، والتي تمثل جيل سينمائي فلسطيني شاب، درس ويدرس في دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة والتي حازت أفلامهم على جوائز عالمية ومحلية متعددة، حيث سيتم تنظيم العروض في ست مدن فلسطينية وهي: القدس، رام الله، بيت لحم، جنين، حيفا، والناصرة.



وتهدف العروض التي تنص عليها الاتفاقية إلى توفير منصة للمشاهد الفلسطيني، لمشاهدة مجموعة من أفضل الأفلام السينمائية القصيرة بأنواعها المختلفة، والتي يتم إنتاجها من قبل طلبة الأفلام كل عام ضمن برنامج السينما في الكلية.