اختتام الاجتماع بين رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك العرب

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رام الله - دنيا الوطن

اختتم الاجتماع المشترك الثالث بين رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية أعماله باصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في إدارة الحدود وحمايتها.



وكان الاجتماع قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن تلك الأجهزة ووكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) ومشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CT MENA) فضلا عن القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



ودعا الاجتماع الدول الأعضاء كل حسب إمكانياتها إلى توفير كل ما يلزم من أجهزة ومعدات وتقنيات حديثة لأجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك، لضمان حُسن سير العمل والاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في تحقيق الإدارة المتكاملة للمنافذ، وأكد على أهمية إجراء تقييم لإمكانيات الدول الأعضاء في مجال إدارة الحدود بما يساعد في تحديد الاحتياجات الضرورية من تجهيزات وبرامج تدريبية، وأوصى بضرورة دعم الدول التي لا تسمح إمكانياتها باقتناء التقنيات الحديثة في مجال إدارة الحدود ومراقبتها، داعيا الدول الأعضاء إلى الإسهام في هذا الدعم كل حسب امكانياتها، ومؤكدا على أهمية إنشاء صندوق عربي لهذا الغرض.



وطلب الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس والقطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية تعميم مشروع النظام النموذجي في تحديد العلاقة بين جهاز أمن الحدود والمطارات والموانئ وجهاز الجمارك في الدول العربية، على الدول الأعضاء للاسترشاد به، داعيا تلك الأجهزة إلى تبادل الزيارات الميدانية فيما بينها للاطلاع على التجارب الناجحة والممارسات الفضلى لديها، ومؤكدا على أهمية تطوير إجراءات التحقق من المسافرين وفق أعلى مستويات الأمن، وبالسرعة التي لا تعيق حركة المسافرين والتجارة العالمية، من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة والبوابات الذكية.



كما طلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظيم برامج تدريبية في مجال عمل أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك والتنسيق مع نقاط الاتصال المعينة في تلك الأجهزة.