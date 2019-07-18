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اجتماع علني بين وزير خارجية البحرين ونظيره الإسرائيلي

اجتماع علني بين وزير خارجية البحرين ونظيره الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، عن لقاء جمع وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، مع وزير خارجية البحرين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحسب القناة 13، فقد عقد وزير الخارجية كاتس، اجتماعًا قصيراً وعلنيًا مع وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة في واشنطن الليلة الماضية، وذلك بحضور المبعوث الأميركي الخاص بالشأن الإيراني، براين هوك. 

وقبل عدة أيام، أجرى وزير الخارجية البحريني، مقابلة مع موقع (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلي، وقال في المقابلة: إن "دولة إسرائيل هنا وباقية، ونحن نريد السلام معها".

وأضاف: أن "مؤتمر المنامة" يمكن أن يغير اللعبة كاتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وفق تعبيره.

يشار إلى أن العاصمة البحرينية المنامة، استضافت نهاية الشهر الماضي، ورشة عمل اقتصادية، حول (صفقة القرن)، رغم أن إسرائيل شاركت فيها، إلا أن السلطة الفلسطينية، رفضت المشاركة، ورفضت مخرجاتها.


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