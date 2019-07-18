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دولي

ماذا سيفعل ترامب لتركيا بعد امتلاكها (إس- 400)؟

ماذا سيفعل ترامب لتركيا بعد امتلاكها (إس- 400)؟
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة، لا تدرس حالياً فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس- 400)

وجاء حديث ترامب، بعد يوم من قول البيت الأبيض، إن شراء تركيا للمنظومة، يجعل وجود أنقرة في برنامج المقاتلة (إف-35) مستحيلاً.
 
وذكرت محطة (سي. إن. إن) التلفزيونية في وقت سابق، أن المتحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عبر عن "قلق" بلاده من قرار واشنطن استبعاد تركيا من برنامج المقاتلة.

ونقلت المحطة عن إبراهيم كالين، المتحدث باسم أردوغان قوله: إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، العضوين في حلف شمال الأطلسي، لا يمكن أن تبقى جيدة في ظل مثل تلك القرارات الأحادية الجانب.

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