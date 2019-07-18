شؤون فلسطينية

الهدمي: لا نَثق بالقضاء الإسرائيلي ولا نُراهن على محاكمه

الهدمي: لا نَثق بالقضاء الإسرائيلي ولا نُراهن على محاكمه
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، أن الحكومة ستواصل متابعة قضية هدم المنازل في حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب القدس على كافة الصعد، ومنها توفير سبل الدعم وتعزيز صمود المواطن.

وقال الهدمي لإذاعة (صوت فلسطين) لا نثق بالقضاء الإسرائيلي ولا يتم المراهنة على هذه المحاكم، وإنها تخدم الاحتلال، وتنفذ مخططاته القاضية بتهجير المقدسيين.

وأشار الهدمي إلى زيارة قناصل الدول، ومسؤولي الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية لوادي الحمص، وشاهدوا عن كثب ما يجري من قبل قوات الاحتلال، وتم شرح أبعاد قرار الهدم لمنطقة مصنفة (أ) بذريعة قرب المنازل من جدار الضم والتوسع العنصري.

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