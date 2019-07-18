شؤون فلسطينية

الرويضي: وجهنا رسائل للأمم المتحدة ومجلس الأمن والفاتيكان حول الاعتداءات على عقارات مسيحية

الرويضي: وجهنا رسائل للأمم المتحدة ومجلس الأمن والفاتيكان حول الاعتداءات على عقارات مسيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين، أحمد الرويضي، أن اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى وزراء الخارجية، الذي عقد بالأمس، في مدينة جدة السعودية، قرر تشكيل وفد وزاري للذهاب إلى عواصم الدول المؤثرة لوضع حد لممارسات الاحتلال في مدينة القدس، لا سيما سياسة هدم المنازل، والاستيلاء على العقارات، إضافة إلى الطلب من الدول تقديم الدعم المالي لمواجهة مخططات التهويد.

وأوضح الرويضي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الوزراء، كلفوا الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، إرسال رسائل إلى مختلف مؤسسات المجتمع الدولي من بينها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن والمؤسسات الحقوقية وكذلك الكنائس وبابا الفاتيكان، وإطلاعهم على انتهاكات الاحتلال في المدينة المقدسة، وعلى رأسها الاستيلاء على عقارات وقفية مسيحية من قبل الجماعات الاستيطانية.

وأكد الرويضي موقف المنظمة الداعم لدولة فلسطين من كل النواحي السياسية والقانونية واللوجستية؛ للتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

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