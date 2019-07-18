الخارجية: تحدثنا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بخصوص انتهاكات إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة، ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، عمر عوض الله: إنه قام بزيارة رسمية لبعض المؤسسات الدولية في لاهاي، منها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي بحث معها آليات التعاون وكيفية استفادة فلسطين من الانضمام لهذه المنظمة على عدة صعد

قانونية ولوجستية، والاتفاق على عقد مجموعة من اللقاءات القادمة مع الهيئات التدريبية.



وأضاف عوض الله، أنه تم الحديث مع القائمين على المنظمة عن جرائم الحرب التي تقوم بها سلطات الاحتلال، وبشكل مستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، منها إطلاق الغاز المسيل للدموع المحرم دولياً وانتهاكاته في عدوانه على قطاع غزة عام 2014 وإطلاقه قنابل الفسفور.



وأشار عوض الله إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، باتت في المرحلة الثالثة في تحقيقها بجرائم الاحتلال، مؤكداً مواصلة كافة الجهود لتتخذ المدعية العامة قرارها بفتح تحقيق جنائي ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، وفي أقرب وقت ممكن.