دولي

دراسة أمريكية: مستوى الحرية الدينية بإسرائيل على نفس مستوى إيران والسعودية

دراسة أمريكية: مستوى الحرية الدينية بإسرائيل على نفس مستوى إيران والسعودية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دراسة أجراها معهد "بيو" الأمريكي، بأن الحرية الدينية في إسرائيل مماثلة لتلك الموجودة في دول مثل المملكة العربية السعودية وإيران.

ووفقًا للدراسة، تعد إسرائيل واحدة من أكثر 20 دولة في العالم تقيد الحريات الدينية لمواطنيها. وجاء في الدراسة أن إسرائيل تحتل المرتبة الخامسة في العالم من حيث "العداء الاجتماعي على خلفية الأعراف الدينية" والسادسة من حيث "التوترات والعنف بين الأديان المختلفة".

وأشارت الدراسة إلى حظر السفر بالمركبات يوم السبت في أحياء الحريديم ومضايقة السائقين الذين يقومون بذلك. بالإضافة إلى ذلك، يشير إلى أن السياسيين الإسرائيليين "يعتمدون على المعتقدات أو السلطة الدينية في المسائل القانونية".

كما لفتت الدراسة إلى ارتفاع القيود المفروضة على الحرية الدينية لليهود في أوروبا، وكذلك انتشار العنف ضدهم. ووفقًا للبيانات، هناك زيادة في معاداة السامية والنازية الجديدة، فضلاً عن الهجمات ضد اليهود في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تعرض اليهود في عام 2017 للمضايقة في 87 دولة.

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