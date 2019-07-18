شؤون فلسطينية

الأسير جمال الطويل يعلق إضرابه عن الطعام

الأسير جمال الطويل يعلق إضرابه عن الطعام
الأسير جمال الطويل
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب إعلام الأسرى، أن القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية والأسير جمال الطويل، سجل انتصارا جديدا في وجه سلطات السجون الإسرائيلية، حيث قرر تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام، مقابل الإفراج عنه بعد 4 شهور.

وأوضح إعلام الأسرى، أن القيادي الطويل علق إضرابه عن الطعام، والذي استمر خمسة أيام في سجون الاحتلال، بعد الاتفاق على أن يكون التمديد الحالي هو الأخير له في الاعتقال الإداري.

وتجدر الإشارة، إلى أن القيادي الأسير جمال الطويل (56 عاما) سقط على الأرض في سجون الاحتلال، يوم أمس الأربعاء، بسبب تدهور حالته الصحية، خلال إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وأعلن الطويل إضرابه المفتوح عن الطعام عقب تمديد الاحتلال اعتقاله الإداري للمرة الرابعة على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الطويل منتصف أبريل/نيسان عام 2018م، بعد 8 شهور من إطلاق سراحه، كما مكث الطويل  قرابة 14 عاما داخل سجون الاحتلال، قضى معظمها في الاعتقال الإداري.

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