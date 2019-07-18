مجدلاني: الصين لها دور حيوي ومؤثر في منطقة الشرق الأوسط



كما تمنى للسيدة وانغ التوفيق في مهامها الجديدة في دولة فلسطين التي تقدر الدور الصيني وتدرك مدى اهمية ذلك لما له من نتائج ايجابية على مستوى دعم القضية الفلسطينية وكذلك دعم مؤسسات دولة فلسطين.



وفي ختام اللقاء الذي حضرته عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، قدم د. مجدلاني للسيدة مي هدية تذكارية من التراث الشعبي الفلسطيني، وتمنى لها التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.









رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. أحمد مجدلاني أن جمهورية الصين الشعبية لها دور حيوي ومؤثر في منطقة الشرق الأوسط ، وخصوصا دعمها المتواصل على كافة الصعد للقضية الفلسطينية .وأضاف خلال لقائه مع نائب السفير الصيني المعتمد لدى دولة فلسطين السيدة مي، التي انهت مهام عملها لدي سفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة فلسطين، يرافقها النائب الجديد السيدة وانغ شي ، أن دولة فلسطين التي تجمعها علاقات ثنائية قوية مع الصين تتطلع لمزيد من التعاون والعلاقات في كافة المجالات .وأشاد مجدلاني بالدور الذي لعبته السيدة مي من ترسيخ للعلاقات بين البلدين، والتواصل المستمر في كافة القضايا ذات الصلة بالتعاون على مستوى كافة المؤسسات الفلسطينية وسفارة الصين.