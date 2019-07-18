عربي

الأرجنتين تأمر بتجميد أصول حزب الله وتصنفه منظمة إرهابية

الأرجنتين تأمر بتجميد أصول حزب الله وتصنفه منظمة إرهابية
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله
رام الله - دنيا الوطن
أمرت السلطات في الأرجنتين بتجميد أصول جماعة (حزب الله) اللبنانية في البلاد يوم الخميس، وصنفتها فعلياً منظمة إرهابية.

جاء الإعلان في الذكرى 25 لتفجير بمركز للجالية اليهودية في بوينس أيرس، أدى إلى مقتل 85 شخصا، فيما يتواجد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الأرجنتين لإحياء الذكرى، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وتلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم على إيران و(حزب الله)، وكلاهما ينفي المسؤولية عنه. 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعا فرنسا والدول الأوروبية؛ لتصنيف تنظيم حزب الله اللبناني كـ "تنظيم إرهابي"، متهماً الحزب بـ "القيام بأعمال إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا"، وفق تعبيره.

جاء ذلك، خلال استقبال نتنياهو اليوم، بعثة لنواب كبار في البرلمان الفرنسي، وذلك وفق ما أوردت على صفحته الرسمية بـ (تويتر).

وقال نتنياهو خلال اللقاء: "من المهم للغاية، أن فرنسا والدول الأوروبية الأخرى، ستقوم بما قامت به الأرجنتين مؤخراً وهو تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي".

أخبار ذات صلة

إحباط هجوم مسلح شمالي سيناء

إحباط هجوم مسلح شمالي سيناء

الطيران التركي يُدمر أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في العراق

الطيران التركي يُدمر أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في العراق

البحرين تتهم قناة الجزيرة بـ &#34;الكذب&#34;

البحرين تتهم قناة الجزيرة بـ "الكذب"

النواب اللبناني يُلغي قرار وزير العمل بحق العمال الفلسطينيين

النواب اللبناني يُلغي قرار وزير العمل بحق العمال الفلسطينيين

شاهد: قائد عربي عسكري يستخدم &#34;السحر&#34; لإخضاع المحيطين به

شاهد: قائد عربي عسكري يستخدم "السحر" لإخضاع المحيطين به

روسيا تُوجه دعوةً لتحقيق الاستقرار والأمن في الخليج العربي

روسيا تُوجه دعوةً لتحقيق الاستقرار والأمن في الخليج العربي

الكونغرس الأمريكي يرفض صفقات بيع أسلحة للسعودية

الكونغرس الأمريكي يرفض صفقات بيع أسلحة للسعودية

رئيس البرلمان العربي يُرحب ويُبارك التوقيع على الاتفاق السياسي في السودان

رئيس البرلمان العربي يُرحب ويُبارك التوقيع على الاتفاق السياسي في السودان

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

الأسير جمال الطويل يعلق إضرابه عن الطعام

الأسير جمال الطويل يعلق إضرابه عن الطعام

مجدلاني: الصين لها دور حيوي ومؤثر في منطقة الشرق الأوسط

مجدلاني: الصين لها دور حيوي ومؤثر في منطقة الشرق الأوسط

شاهد: ابنة الأسير حماد المحكوم سبعة مؤبدات تتفوق بمعدل 97.7%

شاهد: ابنة الأسير حماد المحكوم سبعة مؤبدات تتفوق بمعدل 97.7%

بالفيديو: &#34;دنيا الوطن&#34; تلتقي الطالب المتفوق أصيل المدني

بالفيديو: "دنيا الوطن" تلتقي الطالب المتفوق أصيل المدني

بركة: لا أطماع للاجئين في لبنان وقرار وزير العمل غير كافٍ

بركة: لا أطماع للاجئين في لبنان وقرار وزير العمل غير كافٍ

أبو هولي: بدأنا بإجراءات تنفيذ مشروع حيوي لصالح مخيم عقبة جبر

أبو هولي: بدأنا بإجراءات تنفيذ مشروع حيوي لصالح مخيم عقبة جبر

وزير العمل: سياسة التبعية الاقتصادية لإسرائيل زادت من نسب الفقر والبطالة

وزير العمل: سياسة التبعية الاقتصادية لإسرائيل زادت من نسب الفقر والبطالة

شاهد:&#34;دنيا الوطن&#34; ترصد احتفال نور ياسين من معهد الأمل بنجاحها بالثانوية العامة

شاهد:"دنيا الوطن" ترصد احتفال نور ياسين من معهد الأمل بنجاحها بالثانوية العامة

منوعات

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة فيلم &#34;أرض ميتة&#34; مرثية المرأة المزارعة لأرضها

ضمن مهرجان "شاشات الـ11 لسينما المرأة فيلم "أرض ميتة" مرثية المرأة المزارعة لأرضها

لأول مرة.. ظهور ابنة وائل كفوري معه في حفل بمهرجان &#34;أعياد بيروت&#34;

لأول مرة.. ظهور ابنة وائل كفوري معه في حفل بمهرجان "أعياد بيروت"

محمد صبحى يعلن بكلمات مؤثرة وفاة شوقي طنطاوي عن عمر يناهز 66 عاما

محمد صبحى يعلن بكلمات مؤثرة وفاة شوقي طنطاوي عن عمر يناهز 66 عاما

بعد إهانته لشاب.. ريهام سعيد تهاجم العسيلي: &#34;كنت بنتقد غرورك ودلوقتي كرهتك&#34;

بعد إهانته لشاب.. ريهام سعيد تهاجم العسيلي: "كنت بنتقد غرورك ودلوقتي كرهتك"

هاشتاغ طلاق الفنانة الإماراتية أحلام من زوجها القطري يشعل مواقع التواصل

هاشتاغ طلاق الفنانة الإماراتية أحلام من زوجها القطري يشعل مواقع التواصل

رغم حرصهم على الظهور أصغر سنا.. &#34;فيس آب&#34; يصدم نجوم هوليوود

رغم حرصهم على الظهور أصغر سنا.. "فيس آب" يصدم نجوم هوليوود

انهيار رشوان توفيق في جنازة رفيقة العمر

انهيار رشوان توفيق في جنازة رفيقة العمر

لماذا تنشر طليقة ماجد المصري صورة زفافهما بعد 10 سنوات من الانفصال؟

لماذا تنشر طليقة ماجد المصري صورة زفافهما بعد 10 سنوات من الانفصال؟

حلا الترك تحسم أمر خطوبتها رسمياً

حلا الترك تحسم أمر خطوبتها رسمياً

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

عربي

إحباط هجوم مسلح شمالي سيناء

إحباط هجوم مسلح شمالي سيناء

الطيران التركي يُدمر أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في العراق

الطيران التركي يُدمر أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في العراق

البحرين تتهم قناة الجزيرة بـ &#34;الكذب&#34;

البحرين تتهم قناة الجزيرة بـ "الكذب"

النواب اللبناني يُلغي قرار وزير العمل بحق العمال الفلسطينيين

النواب اللبناني يُلغي قرار وزير العمل بحق العمال الفلسطينيين