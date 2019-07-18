الأرجنتين تأمر بتجميد أصول حزب الله وتصنفه منظمة إرهابية

الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله

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رام الله - دنيا الوطن

أمرت السلطات في الأرجنتين بتجميد أصول جماعة (حزب الله) اللبنانية في البلاد يوم الخميس، وصنفتها فعلياً منظمة إرهابية.



جاء الإعلان في الذكرى 25 لتفجير بمركز للجالية اليهودية في بوينس أيرس، أدى إلى مقتل 85 شخصا، فيما يتواجد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الأرجنتين لإحياء الذكرى، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وتلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم على إيران و(حزب الله)، وكلاهما ينفي المسؤولية عنه.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعا فرنسا والدول الأوروبية؛ لتصنيف تنظيم حزب الله اللبناني كـ "تنظيم إرهابي"، متهماً الحزب بـ "القيام بأعمال إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا"، وفق تعبيره.



جاء ذلك، خلال استقبال نتنياهو اليوم، بعثة لنواب كبار في البرلمان الفرنسي، وذلك وفق ما أوردت على صفحته الرسمية بـ (تويتر).



وقال نتنياهو خلال اللقاء: "من المهم للغاية، أن فرنسا والدول الأوروبية الأخرى، ستقوم بما قامت به الأرجنتين مؤخراً وهو تصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي".