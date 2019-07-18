بركة: لا أطماع للاجئين في لبنان وقرار وزير العمل غير كافٍ

القيادي بحماس علي بركة

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، علي بركة: إنه يتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيل بري، وبعض الكتل البرلمانية التي ضغط على وزير العمل، كميل أبو سليمان، لمرجعة قراره السابق بفرض إجازة عمل للاجئين الفلسطينيين.



وأضاف بركة خلال لقاء له على فضائية (الغد) الاخبارية: أن قرار الوزير أبو سليمان الذي صدر اليوم غير كافٍ، وأنه هناك حاجة ماسة لمرسوم من الحكومة اللبنانية لتطبيق قرار مجلس النواب الصادر في 2010، خاصة قانوني العمل 122 و129، ما بهما من استثناء اللاجئ الفلسطيني من إجازة العمل باعتبار أن اللاجئ الفلسطيني لا يُعامل كأجنبي في لبنان وإلا لماذا يُمنع من التملك في الوقت الذي يُسمح فيه بالأجنبي بالتملك.



وأوضح بركة أنه يطالب الحكومة اللبنانية بمقاربة عادلة للوضع الفلسطيني في لبنان تستند إلى التمسك بحق العودة ورفض التوطين وإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان،وخصوصاً حقي التملك والعمل، مشيرا إلى أنه ينتظر قرار الحكومة اللبنانية، وأن وزير العمل اللبناني ربما لديه مستشارين لم ينصحوه جيدا وكان الأولى به قبل اصدرا قراره السابق اللجوء إلى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي تعمل بإشراف الحكومة اللبنانية.



وأشار بركة إلى أن قرار وزير العمل اللبناني هو الذي أجج الأوضاع في المخميات لأنه مس حياة الإنسان الفلسطيني وكرامته، مناشداً الحكومة اللبنانية ومجلس النواب بأن تكون هناك قرارات ومراسيم تعطي الفلسطيني اللاجئ في لبنان منذ 1948 حق بالعمل والتملك، مؤكداً أن الفلسطيني ليس له أطماع في لبنان ومتمسك بحق العودة لبلاده.