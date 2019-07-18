بعد اتهامها بتسيس التحركات ضد وزير العمل..حركة حماس ترد على سمير جعجع





وقالت الحركة: إنه ومنذ اللحظة الأولى للإجراءات التي اتخذها وزير العمل ضد اللاجئين الفلسطينيين، أعلنت رفضها لهذه الإجراءات، وأوضحت الأسباب القانونية والاجتماعية لهذا الرفض، وطالبت الوزير بالتراجع الفوري، نظراً لخطورة الإجراءات وتداعياتها السلبية.



وأضافت الحركة: أنها تقف إلى جانب مطالب وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتدافع عنهم بشرف، وتتبنى مصالحهم، وترفض المس بوضعهم القانوني والسياسي، وكل ما يلحق الضرر بهم.



وأكدت الحركة أن اتهام رئيس حزب (القوات اللبنانية) حركة حماس بــ"تسييس" التحركات، وتوظيفها في استقطاب الشارع مع حلفائها ومنهم (حزب الله) ضد السلطة الفلسطينية، هو اتهام باطل وينافي الحقيقة، وهو محاولة من جعجع لتشويه صورة الحراك الشعبي الفلسطيني الذي اتصف بالحكمة والعقلانية، وكان يعبر عن الرفض الفلسطيني الشامل للإجراءات التعسفية التي اتخذها وزير العمل.



ودعت حركة حماس جعجع وحزبه ووزير العمل إلغاء الإجراءات فوراً، وإلى البقاء ضمن مربع التفاهم الوطني اللبناني، الذي برز اليوم من خلال النقاش الحكيم والمسؤول الذي جرى داخل المجلس النيابي، والذي يؤكد على استثناء اللاجئين الفلسطينيين من المعاملة كالعامل الأجنبي.



وأكدت الحركة على عمق العلاقة اللبنانية الفلسطينية وحرصنا على الحوار الشامل لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان، على تصريح رئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع اليوم، والذي اتهم فيه الحركة بتسييس التحركات ضد إجراءات وزير العمل.