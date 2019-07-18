أبو هولي: بدأنا بإجراءات تنفيذ مشروع حيوي لصالح مخيم عقبة جبر













رام الله - دنيا الوطنبدأت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم بإجراءات التنفيذ لمشروع انشاء ملعب ومسرح وساحات خارجية في مخيم عقبة جبر - أريحا لصالح اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عقبة جبر بتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي: إن الدائرة ستواصل العمل على تلبية احتياجات اللاجئين والمخيمات من مشاريع حيوية ذات اولوية تساهم في تحسين ظروفهم الحياتية وتخفيف معاناتهم بما يعزز صمودهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجّروا منها عام1948 طبقا لما ورد في القرار 194 .وشكر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على تمويله للمشروع ولكل الجهود التي تكاتفت وتعاونت من أجل تنفيذه.