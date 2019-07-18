مباشر | لقاء مع الطالب الطموح أصيل المدني الناجح بمعدل 98.5% في الفرع العلمي

شؤون فلسطينية

وزير العمل: سياسة التبعية الاقتصادية لإسرائيل زادت من نسب الفقر والبطالة

وزير العمل: سياسة التبعية الاقتصادية لإسرائيل زادت من نسب الفقر والبطالة
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير العمل د. نصري أبو جيش، اليوم، في حفل تخرج الفوج 21 من طلبة  معهد "المستقبل المهني التكنولوجي"، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء د. محمد اشتية، في قصر رام الله الثقافي.

وقال أبو جيش في كلمته: لا يخفى عليكم ما تتعرض له قضيتنا من مؤامرات ليس آخرها ما يسمى صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، حيث تنفذ الادارة الامريكية وأعوانها خطة صهيونية بدأت بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقلت سفارتها اليها وتحاصر وكالة الغوث لشطب قضية اللاجئين وتعمل على فرض حلول اقتصادية من خلال عقدها لورشة البحرين وتعمل على تركيع شعبنا من خلال الحصار المالي وسرقة اموالنا، وقد رفض شعبنا وقيادته وفصائله وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس هذه الصفقة، وهو عاقد العزم على افشالها ولن يتخلى عن حقوقه وثوابته الوطنية وفي مقدمتها الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف أبو جيش أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من التبعية والهشاشة  بفعل السياسات والإجراءات الاحتلالية وهذا ما دفع حكومتنا الحكومة الثامنة عشر إلى تبني سياسة الانفكاك عن تبعية الاقتصاد الإسرائيلي وتبنت سياسات تطوير الانتاج الوطني الفلسطيني من خلال سياسة العناقيد الصناعية والزارعية والسياحية والانتقال من مرحلة التعليم إلى التعلم ودعم وتعزيز برامج التعليم والتدريب المهني والتقني.

ولفت أبو جيش إلى أنه بسبب سياسة التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى تزايد نسب الفقر وارتفاع معدلات البطالة والتي تتركز في صفوف الشباب الخريجين وفي المقابل تنخفض البطالة في صفوف خريجي التدريب المهني، وهذا ما يؤكد صوابية توجهكم ويدعم توجه الحكومة الكبير نحو تطوير منظومة وطنية حديثة للتعليم والتدريب المهني والتقني تساهم في ردم الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل؛ فوزارة العمل اليوم وبالتعاون مع شركائها تقود وتنفذ رؤية الحكومة  في تطوير هذه المنظومة بكافة مكوناتها.

وفي نهاية كلمته، أكد أبو جيش على أنه آن الأوان للتغيير لتصويب سياسات وبرامج التعليم وتعزيز التوجه نحو التعليم والتدريب المهني والتقني، فسوق العمل يحتاجكم ويحتاج مهنكم وتخصصكم، وعلى شبابنا خريجي الثانوية العامة ان يختاروا الطريق الأقصر نحو سوق العمل، لذلك ندعو شركاءنا في القطاع الخاص للاستثمار في التدريب المهني وتحديد ما يحتاجه سوق العمل من المهن والتخصصات للسنوات القادمة، كما ندعو أولياء الأمور الى تغيير نظرتهم للتدريب المهني والتقني وارشاد ابنائهم الى التخصصات والمهن المطلوبة في سوق العمل.

أخبار ذات صلة

بركة: لا أطماع للاجئين في لبنان وقرار وزير العمل غير كافٍ

بركة: لا أطماع للاجئين في لبنان وقرار وزير العمل غير كافٍ

بعد اتهامها بتسيس التحركات ضد وزير العمل..حركة حماس ترد على سمير جعجع

بعد اتهامها بتسيس التحركات ضد وزير العمل..حركة حماس ترد على سمير جعجع

أبو هولي: بدأنا بإجراءات تنفيذ مشروع حيوي لصالح مخيم عقبة جبر

أبو هولي: بدأنا بإجراءات تنفيذ مشروع حيوي لصالح مخيم عقبة جبر

شاهد:&#34;دنيا الوطن&#34; ترصد احتفال نور ياسين من معهد الأمل بنجاحها بالثانوية العامة

شاهد:"دنيا الوطن" ترصد احتفال نور ياسين من معهد الأمل بنجاحها بالثانوية العامة

بعد لقائه الحريري..الأحمد: ملف العمال الفلسطينيين مسؤولية الحكومة اللبنانية وليس وزارة العمل

بعد لقائه الحريري..الأحمد: ملف العمال الفلسطينيين مسؤولية الحكومة اللبنانية وليس وزارة العمل

غرينبلات: إسرائيل لم ترتكب أي أخطاء والضفة الغربية أرض متنازع عليها

غرينبلات: إسرائيل لم ترتكب أي أخطاء والضفة الغربية أرض متنازع عليها

هيئة الأسرى: نتائج تشريح جثمان طقاطقة تؤكد أن سبب الوفاة إهمال طبي

هيئة الأسرى: نتائج تشريح جثمان طقاطقة تؤكد أن سبب الوفاة إهمال طبي

قيادية بـ&#34;فتح&#34; تعلّق على قرار الرئيس عباس حول سن تقاعد القضاة

قيادية بـ"فتح" تعلّق على قرار الرئيس عباس حول سن تقاعد القضاة

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

بركة: لا أطماع للاجئين في لبنان وقرار وزير العمل غير كافٍ

بركة: لا أطماع للاجئين في لبنان وقرار وزير العمل غير كافٍ

أبو هولي: بدأنا بإجراءات تنفيذ مشروع حيوي لصالح مخيم عقبة جبر

أبو هولي: بدأنا بإجراءات تنفيذ مشروع حيوي لصالح مخيم عقبة جبر

وزير العمل: سياسة التبعية الاقتصادية لإسرائيل زادت من نسب الفقر والبطالة

وزير العمل: سياسة التبعية الاقتصادية لإسرائيل زادت من نسب الفقر والبطالة

شاهد:&#34;دنيا الوطن&#34; ترصد احتفال نور ياسين من معهد الأمل بنجاحها بالثانوية العامة

شاهد:"دنيا الوطن" ترصد احتفال نور ياسين من معهد الأمل بنجاحها بالثانوية العامة

مناشداً الرئيس بتحقيق حلمه: جريح من عدوان 2014 يحصل على 93.4%

مناشداً الرئيس بتحقيق حلمه: جريح من عدوان 2014 يحصل على 93.4%

&#34;الديمقراطية&#34;: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ليسوا أجانب بل شعب له قضية وعنوان

"الديمقراطية": اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ليسوا أجانب بل شعب له قضية وعنوان

شاهد: النبريص تفوق رغم تغيبه عن المدرسة وقدم الامتحانات على سرير المستشفى

شاهد: النبريص تفوق رغم تغيبه عن المدرسة وقدم الامتحانات على سرير المستشفى

مصرع مواطن في حادث انقلاب جرار زراعي شمال رام الله

مصرع مواطن في حادث انقلاب جرار زراعي شمال رام الله

منوعات

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة فيلم &#34;أرض ميتة&#34; مرثية المرأة المزارعة لأرضها

ضمن مهرجان "شاشات الـ11 لسينما المرأة فيلم "أرض ميتة" مرثية المرأة المزارعة لأرضها

لأول مرة.. ظهور ابنة وائل كفوري معه في حفل بمهرجان &#34;أعياد بيروت&#34;

لأول مرة.. ظهور ابنة وائل كفوري معه في حفل بمهرجان "أعياد بيروت"

محمد صبحى يعلن بكلمات مؤثرة وفاة شوقي طنطاوي عن عمر يناهز 66 عاما

محمد صبحى يعلن بكلمات مؤثرة وفاة شوقي طنطاوي عن عمر يناهز 66 عاما

بعد إهانته لشاب.. ريهام سعيد تهاجم العسيلي: &#34;كنت بنتقد غرورك ودلوقتي كرهتك&#34;

بعد إهانته لشاب.. ريهام سعيد تهاجم العسيلي: "كنت بنتقد غرورك ودلوقتي كرهتك"

هاشتاغ طلاق الفنانة الإماراتية أحلام من زوجها القطري يشعل مواقع التواصل

هاشتاغ طلاق الفنانة الإماراتية أحلام من زوجها القطري يشعل مواقع التواصل

رغم حرصهم على الظهور أصغر سنا.. &#34;فيس آب&#34; يصدم نجوم هوليوود

رغم حرصهم على الظهور أصغر سنا.. "فيس آب" يصدم نجوم هوليوود

انهيار رشوان توفيق في جنازة رفيقة العمر

انهيار رشوان توفيق في جنازة رفيقة العمر

لماذا تنشر طليقة ماجد المصري صورة زفافهما بعد 10 سنوات من الانفصال؟

لماذا تنشر طليقة ماجد المصري صورة زفافهما بعد 10 سنوات من الانفصال؟

حلا الترك تحسم أمر خطوبتها رسمياً

حلا الترك تحسم أمر خطوبتها رسمياً

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

حقيقة وفاة المطرب الإماراتي حسين الجسمي

عربي

إحباط هجوم مسلح شمالي سيناء

إحباط هجوم مسلح شمالي سيناء

الطيران التركي يُدمر أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في العراق

الطيران التركي يُدمر أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في العراق

البحرين تتهم قناة الجزيرة بـ &#34;الكذب&#34;

البحرين تتهم قناة الجزيرة بـ "الكذب"

النواب اللبناني يُلغي قرار وزير العمل بحق العمال الفلسطينيين

النواب اللبناني يُلغي قرار وزير العمل بحق العمال الفلسطينيين