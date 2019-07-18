شاهد:"دنيا الوطن" ترصد احتفال نور ياسين من معهد الأمل بنجاحها بالثانوية العامة





وأعرب الطالبة التي تعيش في ظروف استثنائية، خاصة وأنها تقيم في معهد الأمل للأيتام عن سعادتها الكبيرة، بحصولها على هذا المعدل، معربة عن أملها في أن يوفقها الله في الحياة الجامعية.













خاص دنيا الوطنرصدت "دنيا الوطن" اليوم الأربعاء، أجواء الفرحة التي شعرت بها الطالبة نور ياسين من مدينة غزة، والتي حصلت على معدل 85% القسم الأدبي.