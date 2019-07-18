مباشر | لقاء مع الطالب الطموح أصيل المدني الناجح بمعدل 98.5% في الفرع العلمي

شؤون فلسطينية

شاهد:"دنيا الوطن" ترصد احتفال نور ياسين من معهد الأمل بنجاحها بالثانوية العامة

شاهد:"دنيا الوطن" ترصد احتفال نور ياسين من معهد الأمل بنجاحها بالثانوية العامة
طلبة ثانوية عامة
خاص دنيا الوطن
رصدت "دنيا الوطن" اليوم الأربعاء، أجواء الفرحة التي شعرت بها الطالبة نور ياسين من مدينة غزة، والتي حصلت على معدل 85% القسم الأدبي.

وأعرب الطالبة التي تعيش في ظروف استثنائية، خاصة وأنها تقيم في معهد الأمل للأيتام عن سعادتها الكبيرة، بحصولها على هذا المعدل، معربة عن أملها في أن يوفقها الله في الحياة الجامعية.


 


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