شؤون فلسطينية

غرينبلات: إسرائيل لم ترتكب أي أخطاء والضفة الغربية أرض متنازع عليها

غرينبلات: إسرائيل لم ترتكب أي أخطاء والضفة الغربية أرض متنازع عليها
غرينبلات وفريدمان أثناء افتتاح نفق أسفل سلوان
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أن إسرائيل "ضحية في نزاعها مع الفلسطينيين، إذ لم ترتكب أي أخطاء تجاههم خلال عقود النزاع".

وقال غرينبلات في حديث لشبكة (PBS) الإخبارية الأمريكية: "أعتقد أن إسرائيل ضحية وليست طرفاً يتحمل المسؤولية ومنذ تأسيسها تعرضت لهجمات متكررة ولا تزال تتعرض لهجمات إرهابية".

وتابع: أنه لا يتذكر حتى حالة واحدة أخطأت فيها إسرائيل أو تجاوزت سلطتها، وحتى إذا كانت هناك أخطاء فإن تل أبيب تفعل كل ما بوسعها لإصلاحها، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأعرب مبعوث ترامب عن معارضته لاستخدام مصطلح "المستوطنات" في تسمية التجمعات السكنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقال إنه يفضل مصطلح "البلدات والضواحي"، وأن الضفة ليست أراضٍ محتلة بل "أراض متنازع عليها".

وأكد غرينبلات أنه عقد العديد من اللقاءات مع مسؤولين فلسطينيين في المنطقة يتخوفون من الإعلان عن تأييدهم لخطة السلام الأمريكية الجديدة المعروفة إعلاميا بـ(صفقة القرن) وطلبوا منه عدم الكشف عن هذه الاجتماعات.

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