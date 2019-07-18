شاهد: النبريص تفوق رغم تغيبه عن المدرسة وقدم الامتحانات على سرير المستشفى







رام الله - دنيا الوطنحصل الطالب عبد الرحمن النبريص من قطاع غزة، على معدل 87% في امتحانات الثانوية العامة (الانجاز) 2019، رغم مرضه ومكوثه في المستشفى.تقول والدة الطالب عبد الرحمن: "خضع ابني لعملية جراحية أمس الأربعاء، واستأصل فقعات هواء، والفرحة أصبحت فرحتين، الاولى ان عمليته تكللت بالنجاح، والثانية حصوله على نسبة 87% بالثانوية العامة".وأضافت: "المرض جاء في الشهر الثاني من بداية العام، حيث كان يعاني من ضغط هواء على صدره، وتم نقل الى مستشفى الاوروبي، وبقيه فيه 20 يوما، حيث قضى ثلثي الثانوية العامة وهو داخل المستشفى".بدوره، قال عبد الرحمن: "كنت استيقظ عند الساعة الثامنة صباحا وأبدأ بالدراسة حتى الساعة الثانية ظهراً، حيث حققت انجازا عاليا رغم معاناتي، حيث كان لدي عزيمة واصرار بالحصول على معدل عالي".وأَضاف: "اتمنى السفر الى تركيا او الجزائر لدراسة برمجيات ووسائط متعددة ولكن لم يحدث النصيب بسبب حصولي على نسبة 87%".التفاصيل في الفيديو التالي..