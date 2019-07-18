مصرع مواطن في حادث انقلاب جرار زراعي شمال رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بمصرع مواطن (55 عاماً)، إثر حادث انقلاب جرار زراعي، وقع اليوم الخميس، في قرية المغير شمال رام الله.



وأشار ارزيقات، في تصريحات له، إلى أن قوة من الشرطة، توجهت إلى المكان، وباشرت بإجراءات التحقيق.