بدء تركيب خطوط هواتف لأسرى حماس في سجن (رامون)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (كان) الإسرائيلية: "إن إدارة السجون الإسرائيلية، بدأت في تركيب خطوط الهواتف العامة للأسرى في أقسام أسرى حماس في سجن (رامون)".



ونقلت القناة، عن مسؤول في السجون قوله: "نحن نواصل عملية تركيب الهواتف العامة في السجن، بينما نقوم بتشغيل أنظمة الحواجز الخلوية في جميع السجون".



وكان جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك)، وافق على إدخال الهواتف العمومية إلى أقسام الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء نتنياهو، من إجل إيقاف الإضراب الذي بدأه الأسرى في شهر نيسان/ أبريل احتجاجاً على تركيب أجهزة التشويش في السجون.