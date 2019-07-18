شؤون فلسطينية

استقبال جثمان اللواء جمال كايد في المحافظات الجنوبية

استقبال جثمان اللواء جمال كايد في المحافظات الجنوبية
رام الله - دنيا الوطن
جرت ظهر اليوم، مراسم استقبال رسمية لجثمان -المغفور له بأذن الله- اللواء جمال كايد، قائد قوات الامن الوطني في المحافظات الجنوبية السابق، في مقر الإدارة العامة للمعابر والحدود شرق المدينة. 

وشارك في هذه المراسم، الفريق الحاج إسماعيل جبر، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، ومحافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل، وقائد منطقة أريحا والأغوار العميد حازم أبو الهنود، وقادة الأجهزة الأمنية، ممثلين عن الفعاليات الرسمية والشعبية، وانطلق الجثمان من مقر الإدارة العامة للمعابر والحدود، باتجاه قطاع غزة، حيث سيوارى جثمانه الثرى في قطاع غزة، بعد ظهر اليوم.



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