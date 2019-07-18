التربية والتعليم تعلن موعد الدورة الثانية لامتحانات (الانجاز) 2019

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خاص دنيا الوطن

أفاد محمد عواد مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم العالي، عن موعد الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة (الانجاز) لعام 2019، في كافة محافظات الوطن.



وأشار عواد في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الدورة الثانية، ستبدأ يوم 1 آب/أغسطس، وتنتهي يوم 21 من نفس الشهر، لافتا إلى أنه يتخلل ذلك أيام عيد الاضحى المبارك.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت صباح اليوم نتائج الثانوية العامة (الانجاز)، في محافظات الوطن.