دولي

سيناتور أمريكي: تطبيق (Face App) خطر على الأمن القومي

سيناتور أمريكي: تطبيق (Face App) خطر على الأمن القومي
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، في رسالة إلى رؤساء مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة التجارة الفيدرالية: إن التطبيق الروسي (FaceApp) قد يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

وكتب شومر في صفحته على (تويتر): "يستخدم FaceApp الذكاء الاصطناعي لتغيير صور المستخدمين، وجعلهم أصغر سناً أو أكبر، أو تغيير الجنس، ومع ذلك، لاستخدام التطبيق، يجب على المستخدمين منح الشركة حق الوصول الكامل وغير المشروط إلى صورهم وبياناتهم الشخصية"، وفق (روسيا اليوم).

ووفقًا للسيناتور، يمكن استخدام أي صورة موجودة في التطبيق دون موافقة المستخدم، مشيراً إلى أن (FaceApp) يشكل تهديدًا للأمن القومي وخصوصية ملايين المواطنين الأمريكيين".

وطالب شومر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) معرفة كيف يمكن أن تكون المعلومات الشخصية المحملة بملايين الأمريكيين على (FaceApp) في أيدي الحكومة الروسية أو المنظمات التي لها صلات بها"، بالإضافة إلى ذلك، حث السيناتور لجنة التحقيق  الفيدرالية النظر في وجود أي ضمانات بعدم المساس بالبيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين".

يذكر أن تطبيق (FaceApp)، الذي تم تطويره بواسطة شركة (Wireless Lab) الروسية يستخدم في تغيير ملامح الوجه، ليبدو المستخدم أكبر أو أصغر سنا أو إضفاء بعض التغييرات على ملامح الوجه.

وانتشرهذا التطبيق كالنار في الهشيم في العالم العربي، خلال اليومين الماضيين، على الرغم من يتعرضه لانتقادات وإثارة  مخاوف الخبراء والمختصين في الأمن السيبراني.

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