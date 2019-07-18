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إحباط هجوم مسلح شمالي سيناء

إحباط هجوم مسلح شمالي سيناء
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (روسيا اليوم) بأن رجلاً مسلحاً، فجر نفسه، في موقف للسيارات قرب الشيخ زويد، بعد أن حاصرته الشرطة، دون أن يسفر الحادث عن سقوط قتلى من الأمن.

ونقل الموقع، عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن العملية تم اكتشافها وإحباطها نتيجة إبلاغ عناصر قبلية بالمنطقة للأمن عن تحرك الرجل المسلح، ما أجبره على تفجير الحزام الناسف، الذي كان يرتديه.

وذكرت وكالة (رويترز)، أن التفجير أسفر عن مقتل شخصين أحدهما عنصر أمني، وإصابة ثلاثة مجندين.

وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية، حملات ضد عناصر متشددة تقف وراء سلسلة من الهجمات على قوات الأمن ومدنيين في شمال سيناء.

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