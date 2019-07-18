الطيران التركي يُدمر أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في العراق





أوضحت الوزارة، وفق وكالة (الأناضول) التركية، أن سلاح الجوي التركي، شنّ غارة ضد (بي كا كا) في منطقة "قنديل" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب".



وقالت الوزارة، في بيان لها، "كنتيجة لتطورات عملية "المخلب- 1" المستمرة بنجاح في هاكورك شمالي العراق، أطلقت القوات التركية مساء الجمعة، عملية "المخلب- 2" في مناطق مختلفة يتمركز فيها الإرهابيون أيضاً"، وفق تعبيرها.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع التركية، أن سلاح الجو التركي، دمر عدداً من الأهداف التابعة لحزب العمال الكردستاني في غارة على شمالي العراق.وأدت الغارة إلى تدمير أسلحة ومخابئ وتحصينات تابعة للمنظمة، حيث أطلقت تركيا عملية "المخلب" في منطقة هاكورك شمالي العراق.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت الماضي، إطلاق عملية "المخلب 2" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، شمالي العراق.وأضافت: "تستمر العملية كما هو مخطط لها بدعم من سلاح القوات الجوية والبرية"، مشيرةً إلى استمرار عملية "المخلب-1" في استهداف مستودعات ذخيرة وتحصينات ومخابئ وملاجئ تابعة لـ (بي كا كا) في منطقة هاكورك.وفي 27 أيار/ مايو الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب- 1" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف "القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد"، حسب ما ذكرته أنقرة.