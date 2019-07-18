الأوقاف: نسبة النجاح بالمدارس الشرعية التابعة لها بلغت 94%

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أن نسبة النجاح في المدارس العامة الشرعية التابعة للوزارة في المحافظات الشمالية، هي من أعلى نسب النجاح في فروع الثانوية العامة في الوطن، حيث وصلت إلى (94%).





وأضاف أبو الرب: إن الطالبة فاطمة رائد عودة من مدرسة إناث قلقيلية الشرعية، حصلت على المرتبة الأولى بمعدل (99،6%) مهدياً هذا الإنجاز للرئيس محمود عباس، ولرئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، الداعمين لمسيرة التعليم الشرعي.





وأشار أبو الرب إلى حجم الإنجاز الكبير، الذي حققته الوزارة بعقدها لامتحانات الثانوية العامة الشرعية، وذلك بعد إعداد المناهج المتعلقة بالثانوية الشرعية لمدارسها، والبالغ عددها خمس مدارس، منتشرة بمحتلف المحافظات، وذلك بعد الحصول على موافقة المؤسسات الرسمية والجامعات، الأمر الذي يعتبر تطوراً كبيراً في هذا المضمار.





كما دعا أبو الرب جميع الطلبة الراغبين بدراسة التخصصات الشرعية (الدعوة الإسلامية، القضاء الشرعي، اللغة العربية وآدابها، التفسير وعلوم القرآن) إلى التسجيل والالتحاق بكلية الدعوة الإسلامية في قلقيلية وكلية العلوم الإسلامية في الظاهرية التابعتين لوزارة الأوقاف الشؤون الدينية، والتي تبني رؤيتهما التعليمية في أغلبه على أساس التعليم المجاني، سواء من ناحية الأقساط، أم من ناحية المراجع الجامعية الضرورية للطالب.





وهنأ ابو الرب طلبة الثانوية العامة بشكل عام، وطلبة الثانوية العامة الشرعية على وجه الخصوص، بنجاحهم في امتحان الثانوية العامة.

رام الله - دنيا الوطن