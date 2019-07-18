الطائرة الـ 15 من معدات منظومة (إس- 400) تصل تركيا

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (الأناضول) التركية: إن الطائرة الخامسة عشرة المحملة بمعدات منظومة (إس- 400) الروسية للدفاع الجوي والصاروخي، وصلت إلى العاصمة التركية أنقرة.



وأوضحت الوكالة، أن الطائرة هبطت في قاعدة "مرتد" الجوية بأنقرة، في اليوم السابع لعملية شحن معدات (إس- 400).والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة (إس- 400) الروسية إلى أنقرة.وتُعد (إس- 400) واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً بالعالم حالياً، حيث إن المنظومة هي من إنتاج شركة "ألماز- أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.