دولي

الطائرة الـ 15 من معدات منظومة (إس- 400) تصل تركيا

الطائرة الـ 15 من معدات منظومة (إس- 400) تصل تركيا
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (الأناضول) التركية: إن الطائرة الخامسة عشرة المحملة بمعدات منظومة (إس- 400) الروسية للدفاع الجوي والصاروخي، وصلت إلى العاصمة التركية أنقرة.

وأوضحت الوكالة، أن الطائرة هبطت في قاعدة "مرتد" الجوية بأنقرة، في اليوم السابع لعملية شحن معدات (إس- 400).

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة (إس- 400) الروسية إلى أنقرة.

وتُعد (إس- 400) واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً بالعالم حالياً، حيث إن المنظومة هي من إنتاج شركة "ألماز- أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

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